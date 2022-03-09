В Национальном собрании началось внеочередное заседание
11:00, 9 Март, 2022
В Национальном собрании Армении по инициативе правительства созвано внеочередное заседание.Как передает «Арменпресс», в повестке внеочередного заседания два вопроса: О внесении дополнения в Закон Республики Армения «Об уменьшении и предотвращении вреда, причиняемого здоровью в результате использования табачных изделий и их заменителей» и вопрос ратификации Письма-соглашения «Об использовании средств резервной программы» между Республикой Армения и Международным валютным фондом, подписанного 11 января и 18 января 2022 года.
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