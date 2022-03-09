В Армении за прошедший день подтвержден 51 случай заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 9 марта в Армении всего подтверждено 421 592 случая заражения COVID-19, 407 348 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 560 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 054 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 803 теста. Подтвержден 51 случай заболевания COVID-19, 266 заболевших вылечились, есть 8 летальных исходов.

Всего проведено 2 924 553 тестирования.