WSJ: лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии отказались общаться с Байденом об Украине

Лидеры двух ближневосточных государств отказались от телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом, который хотел обсудить ситуацию вокруг Украины и возможность наращивания нефтедобычи для снижения мировых цен на углеводороды. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

"Были ожидания относительно телефонного звонка, однако он не состоялся", - приводит издание слова американского чиновника относительно планов переговоров Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. По его словам, речь должна была пойти об увеличении объемов добычи нефти из-за роста цен на энергоносители в условиях санкций западных стран в отношении России.

По сведениям издания, аналогичное решение отказаться от проведения телефонных переговоров принял и наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Как отмечает газета, после того, как два лидера ближневосточных стран отказались общаться с главой Белого дома, оба они на прошлой неделе провели телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Во вторник Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор, что вызвало рост фьючерса на нефть марки WTI до $124 за баррель, цена фьючерса на нефть марки Brent на этой неделе впервые достигла рекорда 10-летней давности и составила $128 за баррель. Цены на автозаправках США во вторник побили исторический максимум, и Байден заявил, что они продолжат расти, однако американская администрация ничего не может сделать в сложившихся условиях.