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Армения находится в зоне влияния активного циклона: ожидаются обильные осадки в виде снега

Армения находится в зоне влияния активного циклона: ожидаются обильные осадки в виде снега

Армения находится в зоне влияния активного циклона. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

После полудня 9-го марта, в ночь с 9 на 10-е марта и в утренние часы в Шираке, Лори, в предгорьях Тавуша, горных районах Арагацотна, Котайка, Вайоц Дзора, Арарата, Гегаркунике ожидаются обильные осадки в виде снега, в отдельных местах - метель, на дорогах низкая  видимость.

Центр гидрометеорологии во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований рекомендует водителям в указанных районах ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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