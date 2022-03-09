Армения находится в зоне влияния активного циклона: ожидаются обильные осадки в виде снега
11:16, 9 Март, 2022
Армения находится в зоне влияния активного циклона. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.
После полудня 9-го марта, в ночь с 9 на 10-е марта и в утренние часы в Шираке, Лори, в предгорьях Тавуша, горных районах Арагацотна, Котайка, Вайоц Дзора, Арарата, Гегаркунике ожидаются обильные осадки в виде снега, в отдельных местах - метель, на дорогах низкая видимость.Центр гидрометеорологии во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований рекомендует водителям в указанных районах ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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