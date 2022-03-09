Франция предрекла мировой голод из-за ситуации на Украине

Ситуация на Украине угрожает спровоцировать мировой продовольственный кризис уже в этом году, как передает Арменпресс, об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульена Денорманди.

"В районе Средиземноморья расположено множество стран, которые зависят от экспорта пшеницы из России и Украины", — пояснил он.

По его словам, разворачивающиеся события могут привести к росту цен, что также окажет влияние на корм для скота.

По информации издания, такие государства, как Катар, Руанда, Киргизия и Египет, на 80% зависят от поставок пшеницы из России, тогда как Турция — на 70%.

В связи с этим французский политик призвал предпринять шаги во избежание продовольственного кризиса в ближайшие полтора года.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.