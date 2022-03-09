МИД Ирана осудил удар ВС Израиля по Дамаску

Тегеран решительно осуждает удар израильских вооруженных сил по объектам в Дамаске. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Хатибзаде решительно осудил преступный акт агрессии Израиля", - отмечает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Кроме того, дипломат выразил соболезнования родственникам погибших в результате удара ВС Израиля иранских военных.

Самолеты ВВС Израиля нанесли в понедельник ракетные удары по позициям сирийской армии в южных окрестностях Дамаска. По сообщению иранской стороны, в результате атаки погибли два представителя Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана).