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Ален Симонян и Сергей Копыркин в ходе встречи коснулись вопросов региональной безопасности

Ален Симонян и Сергей Копыркин в ходе встречи коснулись вопросов региональной безопасности

Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян 9 марта принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина. Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, на встрече были затронуты вопросы региональной безопасности.

Обе стороны отметили значение армяно-российских союзнических отношений и высоко оценили их. Состоялся также обмен мнениями вокруг регионального сотрудничества и развития межпарламентских отношений.

На встрече была затронута важность политического диалога и переговоров при разрешении конфликтов.
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