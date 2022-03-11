Столтенберг заявил, что санкции против России будут иметь цену для всего мира

Санкции против России будут иметь последствия для всего мира, никто не хотел их вводить. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на открытии дипломатического форума в турецкой Анталье.

"Конечно, мы ввели беспрецедентные санкции в отношении России. <...> Комбинация конкретной поддержки и санкций против России оказали давление на президента РФ [Владимира] Путина", - утверждал Столтенберг. "Никто не хотел вводить эти санкции. Эти санкции дорого обойдутся всему миру, в том числе тем странам, которые их вводили", - добавил он.

По его словам, НАТО продолжит санкционное давление на Россию до момента, пока она не прекратит боевые действия.