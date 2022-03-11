ЕС примет четвертый пакет санкций против РФ, направленный на ее дальнейшую изоляцию

Европейский союз намерен ввести против России очередной пакет санкций в связи с ситуацией на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Единство позволило нам принять три пакета санкций против России, которые оказали немедленное, мощное влияние. Мы примем четвертый пакет санкций, который позволит еще больше изолировать Россию от мировой экономики и заставить ее заплатить еще большую цену за операцию против Украины", - сказала фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита во Франции.