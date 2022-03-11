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Главы МИД Армении и Австрии обсудили вопросы региональной безопасности

Главы МИД Армении и Австрии обсудили вопросы региональной безопасности

На полях Анталийского дипломатического форума 11 марта состоялась встреча глав МИД Армении и Австрии Арарата Мирзояна и Александра Шалленберга.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры Мирзоян и Шалленберг коснулись повестки сотрудничества между Арменией и Австрией.

В контексте вопросов региональной безопасности министр Мирзоян обратил внимание своего коллеги на провокационные действия азербайджанских вооруженных сил в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, на регулярные нарушения режима прекращения огня, случаи оказания психологического давления на гражданское население Арцаха  и факты создания искусственных проблем в восстановлении жизненно важной инфраструктуры.

Была подчеркнута необходимость комплексного и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией без предварительных условий.

Были обсуждены и другие представляющие взаимный интерес вопросы международной повестки.


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