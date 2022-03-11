МИД Армении приветствует принятие Европарламентом резолюции “Об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе”

Министерство иностранных дел Армении приветствует и высоко оценивает практически единогласное принятие резолюции “Об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе” и выражение тем самым решительной позиции партнеров по Европарламенту.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

- Господин Ованнисян, 10 марта в Европарламенте была обсуждена резолюция “Об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе”. Резолюция была принята подавляющим большинством - 635 голосов “за”, 2 “против” и 42 воздержавшихся. Скажите, пожалуйста, какие акценты содержатся в этой резолюции Европейского парламента.

- Сначала хотел бы отметить, что в ходе обсуждения-дискуссии перед голосованием по резолюции депутаты Европарламента выразили глубокую обеспокоенность уничтожением Азербайджаном армянского культурного наследия и подчеркнули недопустимость проводимой Азербайджаном т.н. политики “албанизации”.

В резолюции затронуты не только конкретные факты бомбардировок армянских церквей в ходе боевых действий 2020 года, политики уничтожения армянских следов на исторических и культурных памятниках на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после утверждения режима прекращения огня, но и необратимого уничтожения религиозного и культурного наследия в Нахиджеване. В резолюции содержится призыв к Азербайджану предпринять необходимые шаги для предотвращения уничтожения армянского культурного наследия и случаев вандализма, а также наказания лиц, совершающих такие действия.

Упоминается также решение азербайджанской стороны о создании рабочей группы по “албанизации” армянских культурных памятников и заявление министерства культуры страны по этому поводу. Подчеркивается необходимость обеспечения беспрепятственного доступа миссии ЮНЕСКО по установлению фактов в Нагорный Карабах и на территории, перешедшие под контроль Азербайджана, с призывом к Азербайджану соблюдать взятые на себя международные обязательства.

В процесс разработки резолюции были активно вовлечены практически все фракции Европарламента, и формирование широкого консенсуса по вопросу обеспечило принятие резолюции с таким содержанием и большинством голосов, что было исключительным явлением для совершившихся голосований в Европарламенте за последние годы.

- А как бы Вы оценили эту резолюцию, какое значение она может иметь?

- Мы приветствуем и высоко оцениваем практически единогласное принятие этой резолюции, выражение тем самым решительной позиции партнеров по Европарламенту, что может быть важно в плане удержания вопроса в центре внимания международного сообщества, и для нашей деятельности по поднятию вопроса об уничтожении, осквернении и искажении армянских культурно-исторических памятников с активной поддержкой международного сообщества.