Заявления Баку о мирном соглашении с Арменией противоречат обстрелу мирных населенных пунктов в Арцахе

Заявления Баку о подписании мирного соглашения с Арменией противоречат обстрелу азербайджанскими вооруженными силами мирных населенных пунктов в Арцахе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил журналистам, что Баку готов подписать мирное соглашение с Ереваном и закрыть страницу истории конфликта.

По словам Халафа Халафова, основным приоритетом Азербайджана является восстановление коммуникаций, в том числе открытие железнодорожного и автомобильного сообщения с Нахичеванью.

«Мы готовы начать процесс демаркации границы с Арменией без каких-либо предварительных условий», - сказал замминистра.

В то же время азербайджанские вооруженные силы продолжают обстреливать мирные населенные пункты в Арцахе.

Ранее официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян заявил, что Армения в ближайшее время может обратиться к сопредседателям Минской группы ОБСЕ для начала мирных переговоров с Азербайджаном.