Страница Национального Собрания Республики Арцах в facebook подверглась хакерской атаке

Страница Национального Собрания Республики Арцах в facebook подверглась вражеской хакерской атаке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

"Просим вас не поддаваться вражеским провокациям и не распространять записи данной страницы", - говорится в заявлении.