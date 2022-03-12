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Новым лидером террористической группировки «Исламское государство» стал брат аль- Багдади. Reuters

Новым лидером террористической группировки «Исламское государство» стал брат аль- Багдади. Reuters

Спецслужбы США в Ираке считают, что новым лидером экстремистской террористической группировки «Исламское государство» стал Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши— брат Абу Бакра аль-Багдади, лидера группировки, свергнутого в 2019 году. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

Настоящее имя нового лидера боевиков — Джума Авад аль-Бадри. По данным информационного агентства, он является членом различных иракских экстремистских группировок после вторжения США в Ирак в 2003 году.

Ранее аль-Курейши возглавлял Консультативный совет Исламского государства, который определил план действий группировки и планы на ближайшее время. Он также управляет основными финансовыми потоками группы.

 

 


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