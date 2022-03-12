На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что на территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Арагацотнской областизакрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

Перевал Варденяц закрыт для всех видов транспорта.

Участок Сараван-ЗангерВайоцдзорской области закрыт для грузовых автомобилей с прицепами.

Дороги к городу Джермуктруднопроходимы для грузовиков с прицепами, дороги Артик-Алагязского, Амасийского, Артик-Ашоцкого районов Ширакской области —для всех видов транспорта.

На дорогах Абовянского района Котайкской области, Горис-ЗангерСюникской области и Сараван-ЗангерВайоцдзорской области местами гололедица.

В районах Цахкадзора, Раздана, Чаренцавана Котайкской области и Джермука (Вайоцдзорская область) снегопад.

В Ахурянском районе Ширакской области метель.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. На российской стороне скопилось 267 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.