COVID-19: в Армении за сутки подтверждено 111 новых случаев

По состоянию на 11:00 часов 12 марта, в Армении было подтверждено 421 953 случая коронавируса, из них 408 тысяч 215 – случаи выздоровления, 8570- случаи со смертельным исходом.

На данный момент фактическое лечение коронавирусным заболеванием получают 3533 пациента.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

За сутки было проведено 2939 тестов, подтверждено 111 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровело 282 человека, зарегистрировано 2 случая смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 933 тысяч 20.