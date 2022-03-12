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Азербайджан направил гуманитарную помощь Украине

Азербайджан направил гуманитарную помощь Украине

Правительство Азербайджана направило в Украину новую партию гуманитарной помощи.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

В грузе - продукты питания, лекарства.

Гумпомощь весом всего 380 тонн была доставлена в Киев грузовым самолетом авиакомпании Silkway.

 


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