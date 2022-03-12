Арарат Мирзоян в Анталье встретился с министром иностранных дел Турции
12:52, 12 Март, 2022
В рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Anadolu.
«Министры иностранных дел обсуждают пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном», — сообщает Anadolu.
Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 10-12 марта находится в Анталье, где принимает участие в Дипломатическом форуме. В рамках форума Арарат Мирзоян ранее встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.
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