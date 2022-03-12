Арарат Мирзоян в Анталье встретился с министром иностранных дел Турции

В рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Anadolu.

«Министры иностранных дел обсуждают пути нормализации отношений между Анкарой и Ереваном», — сообщает Anadolu.

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 10-12 марта находится в Анталье, где принимает участие в Дипломатическом форуме. В рамках форума Арарат Мирзоян ранее встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.