Анкара заявила, что Турция не хочет присоединяться к санкциям против России

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция является сторонником не санкций, а дипломатии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«Наш президент также заявил, что мы не являемся сторонниками санкций против России. У нас хорошие торговые отношения, и мы за то, чтобы вопрос был решен дипломатическим путем».

Донмез также сказал, что Анкара ожидает, что санкции против России не повлияют на поставки российского газа в страну.

"Мы ожидаем, что это не повлияет на нас. Мы также проводимчастые беседы, и такого разговора пока не было. У Турции нет проблем с поставками природного газа", - сказал министр.