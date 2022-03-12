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Мирзоян и Чавушоглу рассказали об итогах встречи

Мирзоян и Чавушоглу рассказали об итогах встречи

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Турции Арарат Мирзоян и Мевлут Чавушоглу после встречи в Анталье прокомментировали итоги этой встречи.

Как передает Арменпресс, агентство Anadolu сообщает, что президент Турции Мевлут Чавушоглу охарактеризовал встречу как "очень конструктивную и результативную". 

"Обсуждены шаги, направленные на полную нормализацию отношений", - сказал глава МИД Турции.

По сообщению турецкого СМИ, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван приложит усилия для нормализации отношений с Анкарой. Отмечается, что Мирзоян подтвердил решимость Армении «приложить усилия для установления мира и стабильности на Южном Кавказе».

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 10-12 марта находится в Анталье, где принимает участие в Дипломатическом форуме. В рамках форума Арарат Мирзоян встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом.


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