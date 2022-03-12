Чавушоглу обсудил с Боррелем ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу на Дипломатическом форуме в Анталье обсудил с Верховным представителем ЕС по иностранным делам ЖозепомБоррелем ситуацию в Украине.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

"В рамках Дипломатического форума в Анталье мы обсудили с Верховным представителем ЕС Борелем последние развития в Украине и Кипре", - написал Чавушоглу в своем микроблоге в Twitter.