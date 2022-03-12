В Грузии пройдут совместные с НАТО командно-штабные учения

В Грузии 20-25 марта пройдут командно-штабные учения Грузия-НАТО.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны этой страны.

В учениях, которые будут не полевыми, а компьютерными, примут участие представители 23 стран – членов и партнеров НАТО.