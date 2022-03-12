Мы подтвердили готовность к нормализации отношений без предусловий. Мирзоян- о встрече с Чавушоглу

В рамках Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что на встрече с главой МИД Турции Мевлутом Чавушоглу оба министра подтвердили свою готовность продолжить процесс нормализации отношений без предусловий.

Как передает Арменпресс, об этом Мирзоянзаявил во время встречи с журналистами после встречи.

Он поблагодарил министра Чавушоглу за приглашение.

"Думаю, приглашение было достаточно позитивным посланием, и я счел необходимым столь же положительно отреагировать на это послание. В ходе нашей встречи мы подтвердили готовность обеих сторон продолжить процесс урегулирования с целью установления отношений и открытия границ без каких-либо предусловий», - сказал Мирзоян.

Он отметил, что представители Армении и Турции работают в этом направлении, выразив надежду, что в ближайшем будущем положительные результаты будут видны.

«Я рад видеть, что все народы региона, все государства пытаются построить мир и стабильность в нашем регионе.

И хочу сказать, что со стороны Армении есть эта готовность - иметь мирный и стабильный регион", - заключил Мирзоян.