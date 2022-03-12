Беларусь готова участвовать в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине
14:33, 12 Март, 2022
Беларусь готова участвовать в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, если в этом будет необходимость.
Как сообщает Арменпресс, такую позицию высказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью центральному телевидению Китая.
«Какова наша роль? Мы не являемся стороной переговоров, хотя и не избегаем ответственности и готовы участвовать в переговорном процессе и способствовать разрешению ситуации, если в этом будет необходимость и нам это предложат", - сказал он.
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