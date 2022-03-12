На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
МЧС РА сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.
Перевал Варденяц закрыт для всех видов транспорта.
Участок Сараван-ЗангерВайоцдзорской области закрыт для грузовых автомобилей с прицепами.
Дороги к городу Джермук труднопроходимы для грузовиков с прицепами, дороги Артик-Алагяз, дороги Амасийского, Артик-Ашоцкого районов Ширакской области — для всех видов транспорта.
На дорогах Абовянского района Котайкской области, Горис-ЗангерСюникской области и Сараван-ЗангерВайоцдзорской области местами гололед.
В районах Цахкадзора, Раздана, Чаренцавана Котайкской области и Джермука (Вайоцдзорская область) снегопад.
В Ахурянском районе Ширакской области метель.
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