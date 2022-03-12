МЧС РА сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

Перевал Варденяц закрыт для всех видов транспорта.

Участок Сараван-ЗангерВайоцдзорской области закрыт для грузовых автомобилей с прицепами.

Дороги к городу Джермук труднопроходимы для грузовиков с прицепами, дороги Артик-Алагяз, дороги Амасийского, Артик-Ашоцкого районов Ширакской области — для всех видов транспорта.

На дорогах Абовянского района Котайкской области, Горис-ЗангерСюникской области и Сараван-ЗангерВайоцдзорской области местами гололед.

В районах Цахкадзора, Раздана, Чаренцавана Котайкской области и Джермука (Вайоцдзорская область) снегопад.

В Ахурянском районе Ширакской области метель.