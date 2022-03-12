В кандидата в президенты Франции бросили яйцо

Кандидатв президенты Франции Эрик Земур подвергся нападению во время визита в коммуну Муассакна юго-западе страны.

Как передает Арменпресс, французские СМИ сообщают, что ему в голову бросили яйца.

Éric Zemmour reçoit un œuf sur la tête à son arrivée à Moissac ce samedi pic.twitter.com/YUUqg6mEgb — BFMTV (@BFMTV) March 12, 2022

Инцидент произошел у здания мэрии, когда политик вышел из автомобиля. По данным LaDepeche, яйцо бросил отец ребенка с инвалидностью, который пытался таким образом выразить свое недовольство политическим курсом Эрика Земура.

Полиция немедленно задержала человека, совершившего нападение.

Это не первое нападение на Эрика Земура в рамках предвыборной кампании. В декабре 2021 года в результате нападения он сломал запястье.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура—10 и 24 апреля. Конституционный совет зарегистрировал 12 кандидатов, в том числе и действующего президента Эммануэля Макрона.