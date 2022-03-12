Температура воздуха в Армении постепенно понизится на 4-6 градусов

На территории Армении днем 12-гомарта, 13-го марта, ночью 15-го, 16-го марта в большинстве регионов – время от времени, а 14-го, 15-го и 17-го марта – вотдельных районах, ожидаются осадки, в отдельных местах осадки ожидаются интенсивные.

Как передает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторингасообщает, что осадки в горных и предгорных районах ожидаются в виде снега.

В отдельных горных районах ожидается метель, низкая горизонтальная видимость. Ветер северо-западный с порывами до 3-7 м / с, 12-13 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 м / с. Температура воздуха с 12-15 января постепенно понизится на 4-6 градусов.

Днем 12-го марта, 13-го марта,ночью 15-го и 16-го марта время от времени ожидаются осадки. 14-гомарта, днем 15-го и 17-го марта в отдельных местах города ожидаются слабые и кратковременные осадки.