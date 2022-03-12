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Телефонный разговор Макрона, Шольца и Путина. AFP

Телефонный разговор Макрона, Шольца и Путина. AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц ведут телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает AgenceFrance-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Подробности содержания телефонного разговора пока не сообщаются. 

Лидеры трех стран провели телефонный разговор и 10 марта - обсуждая ситуацию в Украине.

 

 

 


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