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Мирзоян представил Боррелю ситуацию в результате нарушения режима прекращения огня Азербайджаном

Мирзоян представил Боррелю ситуацию в результате нарушения режима прекращения огня Азербайджаном

12 марта в рамках Дипломатического форума в Анталье Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. 

Об этом Арменпресс сообщили в МИД РА.

Собеседники выразили удовлетворение динамичным развитием партнерства Армения-ЕС.

Была упомянута гуманитарная ситуация в Арцахе. В этой связи министр Мирзоян подчеркнул необходимость безоговорочной репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в заложниках в Азербайджане, обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций в Нагорный Карабах, а также необходимость сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.

Арарат Мирзоян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе, ситуацию в Нагорном Карабахе в результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня, обратил внимание коллеги на попытки азербайджанской стороны оказать психологическое давление на гражданское население Арцаха, а также факты, подтверждающие искусственно создаваемые проблемы в восстановлении жизненно важной инфраструктуры.

Обе стороны отметили важность мерпо деэскалации ситуации. 

Стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией. 

Собеседники также затронули вопросы региональной и международной безопасности и стабильности.


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