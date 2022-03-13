Время в Ереване: 11:07:36,   14 Март

Бичахчян вышел на замену в очередном матче команды Pogon

Бичахчян вышел на замену в очередном матче команды Pogon

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян принял участие в очередной игре клуба.

Как передает Арменпресс, в 25-м туре первенства Польши по футболу "Погонь" померился силами с "Краковией". На добавленной 90+2 минуте "Погонь" вышел вперед в счете, однако не сумел сохранить победный счет. Через 3 минуты "Краковия" сравняла его с 1:1.

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян не был в стартовом составе Pogon, но вышел на замену на 67-й минуте.

Pogon продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Польши по футболу.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]