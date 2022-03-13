Бичахчян вышел на замену в очередном матче команды Pogon

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян принял участие в очередной игре клуба.

Как передает Арменпресс, в 25-м туре первенства Польши по футболу "Погонь" померился силами с "Краковией". На добавленной 90+2 минуте "Погонь" вышел вперед в счете, однако не сумел сохранить победный счет. Через 3 минуты "Краковия" сравняла его с 1:1.

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян не был в стартовом составе Pogon, но вышел на замену на 67-й минуте.

Pogon продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Польши по футболу.