В Ширакской области есть труднопроходимые дороги
12:31, 13 Март, 2022
По положению на 11:30 часов 13 марта, в Ширакской области закрытых дорог нет, но есть труднопроходимые дороги, особенно межобщинные.
Как передает Арменпресс, дороги межгосударственного и республиканского значения открыты, на некоторых участках гололед, а в Ашоцке и Амасии началась метель.
Обслуживающие компании проводят работы по очистке и обработке проезжих частей дорог.
"Техника работала всю ночь. На данный момент работает около 26 единиц техники, однако работам по очистке препятствует метель, особенно в Ашоцке и Амасии", - сообщил Арменпресс начальник управления градостроительства областной администрации Хачатур Хндзрцян.
Арменуи Мхоян
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