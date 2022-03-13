Формирование единого видения будущего Родины - диктат. Католикос Всех Армян

В нынешних вызовах Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II считает необходимым реализовать программу внутреннего примирения, сформулировать общее видение будущего Родины и национальных целей. Патриарх подчеркивает: в компетенции президента РА - придерживаться приоритета справедливости и законности в стране, защиты общегосударственных и общенациональных интересов.

Как передает Арменпресс, Его Святейшество об этом в своем Патриаршем благословении после инаугурации Президента Республики Армения сказал Его Святейшество, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II.

«Ваше пребывание в должности происходит в тяжелое время, когда Родина ранена катастрофическими потерями Арцахской войны, когда не преодолены вызовы, выставленные войной, когда наши попавшие в плен и пропавшие без вести дети все еще находятся в плену, когда продолжаются посягательства на нашу Родину, когда во внутренней жизни ее преобладает нетерпимость и внутрисоциальная поляризация, что продолжает тревожить душу нашего народа.

Сегодня мы все обеспокоены ситуацией в нашей стране, мир в Армении и Арцахе шаток, остро стоят вопросы защиты прав армян Арцаха, мирного и справедливого урегулирования конфликта, а будущее содержит в себе неопределенность. Нас беспокоят бушующие мировые конфликты, тревоги, сложные геополитические и региональные процессы", - сказал Католикос Всех Армян.

В нынешних сложных вызовах он призвал к реализации повестки внутреннего примирения, к восстановлению национального единства, формированию единого видения будущего Родины и национальных целей, способных преодолеть существующие проблемы, укрепить государственность, заниматься вопросами безопасности, объединять национальный потенциал — во благо Родины и народа.

«В компетенцию Президента Республики Армения как главы государства входит обеспечение верховенства справедливости, законности и национальных интересов в стране, и этим, господин президент, Вы должны способствовать восхождению нашего народа и Родины, прогрессу государства и созданию обеспеченного будущего. Желаем, чтобы Ваша клятва перед Богом и народом всегда была источником силы, могущества и непоколебимой преданности для выполнения Вашей ответственной, трудной миссии.

Армянская Церковь, как и прежде, верная своему названию и службе, сегодня также продолжит сотрудничество с родным государством – согласно духу Конституции, во имя нашей независимой государственности, мирной и процветающей, слаженной и сплоченной жизнь нашего народа, всегда помня Апостола: имейте в себе одну мысль, одну любовь, будьте единодушны, сплочены. На протяжении всей истории наше национальное единство и патриотические достижения зиждились на наших заветных ценностях - наперекор различным испытаниям», — сказал он.

Первоиерарх Армянской Апостольской Святой церкви, Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II подчеркнул: цена, заплаченная армянским народом за восстановление независимого государства, слишком высока.

«Мы обращаемся с нашим Патриаршим призывом ко всему нашему народу — жить и руководствоваться сознанием того, что Родина – это дар Божий нашему народу, каждый из нас призван взять на себя все обязательства, служить не жалея сил и энергии во имя мощи и света нашей страны. Обновимся в вере своей, будем жить с безусловной любовью к Родине, благочестиво», - сказал Католикос Всех Армян, призвав всех встать и вместе вознести молитву Всевышнему.