В Шираке столкнулись пассажирский автомобиль и грузовик. Есть пострадавшие и одна жертва

13 марта в 08:55 часов в Ширакское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения области поступил сигнал о том, что на участке под названием "Гочи ахбюр" произошло ДТП – горит автомобиль.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехала оперативная группа и боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения.

"Выяснилось, что столкнулись Opel Vectra (водитель А. А., 1987 г/р) и грузовик DAF (водитель М.Ч., 1992 г/р), в результате чего в автомобиле марки Opel Vectra вспыхнул пожар.

До прибытия спасателей на место происшествия, водитель автомобиля марки Opel Vectra А. А. и пассажир Г.Г (1988 г. р.)) госпитализированы в МЦ «Тирамайр Нарек» Ашоцка, а пассажир Х. Г. (1990 г. р.) – в МЦ Гюмри. Врачи оценили состояние пострадавших как средней тяжести», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, пожар был локализован в 09: 17, потушен - в 09:26.

Отмечается, что сгорел автомобиль марки Opel Vectra.

Пожарные-спасатели обнаружили в автомобиле обугленное тело.