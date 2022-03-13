Сразу после торжественной церемонии вступления в должность президента Республики Армения новоизбранный президент Ваагн Хачатурян посетил воинский пантеон Ераблур, чтобы воздать дань памяти героев, пожертвовавших своей жизнью во имя защиты Родины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, президент Армении возложил цветы к могилам Национального героя Вазгена Саркисяна, полководца Андраника, в сопровождении почетного караула возложил венок к мемориальной стене, увековечивающей подвиг погибших за свободу и независимость Родины.