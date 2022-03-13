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Никол Пашинян и Анна Акопян присутствовали на церемонии инаугурации новоизбранного президента Армении

Никол Пашинян и Анна Акопян присутствовали на церемонии инаугурации новоизбранного президента Армении

Премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна присутствовали на специальном заседании Национального Собрания Республики Армения, в ходе которого состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.


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