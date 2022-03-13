Премьер-министр вместе с супругой посетил президентскую резиденцию

Премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян посетили президентскую резиденцию, где их приняли новоизбранный президент Ваагн Хачатурян и его супругу Анаит Минасян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Никол Пашинян поздравил Ваагна Хачатуряна со вступлением в должность президента Республики, пожелав ему успехов в этой ответственной миссии. Премьер-министр отметил, что Хачатурян занял эту должность в важный для Армении период, выразив уверенность, что он использует свой богатый жизненный опыт на благо Армении и армянского народа.

Ваагн Хачатурян поблагодарил за доверие, подчеркнув, что осознает большую ответственность, которую он взял на себя в этот полный вызовов для Армении период. Он заверил, что институт президента Республики и впредь будет служить решению общенациональных задач, подчеркнув, что его деятельность будет направлена на благо нашей страны и нашего народа.