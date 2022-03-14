Омбудсмен Армении призывает международные организации жестче реагировать на преступное поведение Азербайджана

Уже около недели азербайджанская сторона не позволяет представителям Арцаха восстановить предполагаемое «повреждение газопровода», в результате чего, более 100 000 человек лишены возможности обогрева в холодных погодных условиях.

Как передает «Арменпресс», об этом в социальной сети Facebook сообщила Защитник прав человека РА Кристине Григорян.

«При этом регулярно отключается и электричество. Это усугубляет сложную гуманитарную ситуацию, создавшуюся во время войны и после нее. В результате больницы, школы, детские сады, временные убежища для переселенцев лишены элементарных бытовых условий, невозможно реализовать право на охрану здоровья и образование детей. Кроме того, уже неделю азербайджанские вооруженные силы ведут интенсивный огонь по мирному населению арцахских сел - Храморта Аскеранского района, города Аскеран, села Кармир Шука и села Хнушинак Мартунинского района. Ранение получил один мирный житель. Все это направлено на поддерживание атмосферы страха и запугивания людей, проживающих в Арцахе, с целью выселения армян и этнической чистки Арцаха от его коренного населения», - написала Кристине Григорян.

Омбудсмен РА решительно осудила проводимую преступную политику Азербайджано. Она призвала международные организации отреагировать на ситуацию с определенностью и усилить давление на Азербайджан, чтобы остановить его преступное поведение. Омбудсмен РА подчеркнула, что права человека универсальны, их следует рассматривать вне геополитической конъюнктуры.