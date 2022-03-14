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Омбудсмен Армении призывает международные организации жестче реагировать на преступное поведение Азербайджана

Омбудсмен Армении призывает международные организации жестче реагировать на преступное поведение Азербайджана

Уже около недели азербайджанская сторона не позволяет представителям Арцаха восстановить предполагаемое «повреждение газопровода», в результате чего, более 100 000 человек лишены возможности обогрева в холодных погодных условиях.

Как передает «Арменпресс», об этом в социальной сети Facebook сообщила Защитник прав человека РА Кристине Григорян.

«При этом регулярно отключается и электричество. Это усугубляет сложную гуманитарную ситуацию, создавшуюся во время войны и после нее. В результате больницы, школы, детские сады, временные убежища для переселенцев лишены элементарных бытовых условий, невозможно реализовать право на охрану здоровья и образование детей. Кроме того, уже неделю азербайджанские вооруженные силы ведут интенсивный огонь по мирному населению арцахских сел - Храморта Аскеранского района, города Аскеран, села Кармир Шука и села Хнушинак Мартунинского района. Ранение получил один мирный житель. Все это направлено на поддерживание атмосферы страха и запугивания людей, проживающих в Арцахе, с целью выселения армян и этнической чистки Арцаха от его коренного населения», - написала Кристине Григорян.

Омбудсмен РА решительно осудила проводимую преступную политику Азербайджано. Она призвала международные организации отреагировать на ситуацию с определенностью и усилить давление на Азербайджан, чтобы остановить его преступное поведение. Омбудсмен РА подчеркнула, что права человека универсальны, их следует рассматривать вне геополитической конъюнктуры.


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