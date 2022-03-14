В США заявили о прогрессе в переговорах между Россией и Украиной

США видят со стороны России и Украины некоторые признаки готовности вести "реальные серьезные" переговоры, как передает Арменпресс, об этом заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

В интервью телеканалу Fox она связала наблюдаемый прогресс с "колоссальным давлением", которое оказывается на Россию, и продолжающейся военной помощью Украине.

"Это давление начинает иметь некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры", - сказала Шерман.

При этом она обвинила президента РФ Владимира Путина в намерении "уничтожить Украину" и заявила о необходимости помогать украинцам всеми способами.

Российская и украинская делегация провели в Белоруссии три раунда переговоров об урегулировании двусторонних отношений, на понедельник запланирован четвертый. Представители обеих сторон говорят о наличии в диалоге ощутимого прогресса.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.