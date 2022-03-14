В Армении за прошедший день подтверждено 17 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 14 марта в Армении всего подтверждено 422 021 случаев заражения COVID-19, 408 562 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 576 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 246 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 1 432 теста. Подтверждено 17 случаев заболевания COVID-19, 166 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода.

Всего проведено 2 936 474 тестирования.