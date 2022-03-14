В Арцахе не зафиксировано существенных нарушений режима прекращения огня: Армия обороны Республики Арцах

Днем 13 марта, в ночь с 13 на 14 марта оперативно-стратегическая обстановка на арцахо-азербайджанской линии соприкосновения была относительно стабильной. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Армия обороны Республики Арцах.

Отмечается, что существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.