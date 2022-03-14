ШОС и Интерпол подготовят план сотрудничества по борьбе с терроризмом

Антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Интерпол подготовят план совместной работы по борьбе с терроризмом, как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник пресс-служба РАТС.

По данным пресс-службы, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и директор по контртерроризму Интерпола Грегори Хайндс обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках действующего меморандума о взаимопонимании между двумя структурами.

"Достигнута договоренность выработать и согласовать в установленном порядке план сотрудничества в рамках вышеупомянутого меморандума", - говорится в сообщении РАТС для СМИ.

Стороны также обсудили возможности обмена опытом по вопросам совершенствования методики розыска, выявления маршрутов иностранных боевиков-террористов, потенциальных угроз безопасности в регионе, добавили в пресс-службе.

В ноябре 2014 года РАТС ШОС и Интерпол подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение сотрудничества двух организаций в вопросах борьбы с терроризмом.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.