Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о начале 4-го раунда переговоров с Россией.

Как передает «Арменпресс», об этом Подоляк написал на своем Telegram канале.

«Переговоры, четвертый раунд о мире, прекращении огня, немедленном выводе войск и гарантиях безопасности», - написал Михаил Подоляк.

Он также сообщил, что переговоры будут проходить в формате видеоконференции.