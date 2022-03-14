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Рубен Рубинян принял делегацию, возглавляемую специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии

Рубен Рубинян принял делегацию, возглавляемую специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии

14 марта вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян принял делегацию, возглавляемую специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщили «Арменпресс» в НС Армении обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества Армении с ЕС, а также обеспечения региональной стабильности.

Стороны коснулись провокаций и попыток азербайджанской стороны оказать давление на гражданское население Арцаха, а также фактов создания искусственных проблем в вопросе восстановления жизненно важных инфраструктур.

Стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.


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