Рубен Рубинян принял делегацию, возглавляемую специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии
14 марта вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян принял делегацию, возглавляемую специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.
Как сообщили «Арменпресс» в НС Армении обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества Армении с ЕС, а также обеспечения региональной стабильности.
Стороны коснулись провокаций и попыток азербайджанской стороны оказать давление на гражданское население Арцаха, а также фактов создания искусственных проблем в вопросе восстановления жизненно важных инфраструктур.
Стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм