Рубен Рубинян принял делегацию, возглавляемую специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии

14 марта вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян принял делегацию, возглавляемую специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщили «Арменпресс» в НС Армении обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества Армении с ЕС, а также обеспечения региональной стабильности.

Стороны коснулись провокаций и попыток азербайджанской стороны оказать давление на гражданское население Арцаха, а также фактов создания искусственных проблем в вопросе восстановления жизненно важных инфраструктур.

Стороны обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.