Информация о скоплениях вдоль всей линии соприкосновения не соответствует действительности: СБ Арцаха

Противник, с целью вызвать панику среди нашего населения, продолжает распространять на информационном поле ложные слухи. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Аппаратом Совета безопасности Республики Арцах.

«Сообщаем, что Армия обороны Республики Арцах выполняет поставленные перед ней задачи согласно заранее утвержденным планам. Армия обороны внимательно следит за всеми передвижениями азербайджанской стороны, и информация о скоплениях вдоль всей линии соприкосновения не соответствует действительности.

Вновь призываем общественность воздерживаться от распространения дезинформации и следить лишь за официальной информацией»,- говорится в сообщении АБ Арцаха.