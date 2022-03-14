В Казахстане в январских беспорядках погибли 230 человек

В Казахстане во время январских массовых беспорядков погибли 230 человек, как передает Арменпресс, об этом сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов.

"Всего по стране в ходе январских событий погибло 230 человек, в том числе 19 военных и силовиков", - сказал Асылов на заседании в мажилисе в понедельник. По его словам, больше всего людей погибло в Алма-Ате - 139 человек.

Ранее сообщалось о гибели 227 человек.

"На сегодня установлено, что при отражении атак административных зданий и в ходе наведения правопорядка ликвидировано 86 нападавших. По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются, они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе: 48 - с огнестрельными, двое - ножевыми, трое - с другими травмами и ожогами", - сказал он.

Вместе с тем Асылов сообщил, что "в других семи регионах 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка, при обороне зданий акиматов (администрации города), полиции, департаментов Комитета нацбезопасности".