В офисе Зеленского назвали трудным четвертый раунд переговоров с РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал очередной раунд переговоров с Россией, который стартует в понедельник в онлайн-формате, трудным, передает Арменпресс.

"Переговоры - четвертый раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что переговоры делегаций России и Украины продолжатся в понедельник в формате видеосвязи. В свою очередь член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что они начнутся утром в 10:30, не уточнив часовой пояс.

28 февраля в Гомельской области Белоруссии прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Второй раунд состоялся 3 марта в Беловежской Пуще. В третий раз делегации встретились 7 марта в Брестской области. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась также встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Среди требований российской стороны - демилитаризация и денацификация Украины, нейтральный и безъядерный статус этого государства, признание российской принадлежности Крыма и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.