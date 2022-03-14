Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей

Правительство Австралии объявило о введении новых санкций в отношении 33 физлиц из России, передает Арменпресс.

"Правительство Австралии сегодня объявляет о новых санкциях в отношении 33 российских олигархов, видных бизнесменов и ближайших членов их семей", - говорится в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Санкции вводятся против владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, председателя совета директоров банка "Россия" Дмитрия Лебедева, председателя правления "Ростеха" Сергея Чемезова, председателя ПАО "Транснефти" Николая Токарева, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и ряда других лиц.

"Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с нашими партнерами, чтобы заставить Россию дорого заплатить за свои действия", - говорится в заявлении.

Ранее Австралия уже ввела санкции за российскую военную операцию на Украине против высокопоставленных российских политиков и чиновников, в том числе против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, Минобороны, МВД и других.

Кроме того, в санкционный пакет Австралии вошла заморозка международных резервов Центробанка РФ.