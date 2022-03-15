Число новых случаев COVID-19 в Китае за сутки выросло в 2,3 раза

Власти Китая во вторник зарегистрировали 5 370 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, что примерно в 2,3 раза превышает показатель днем ранее. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 3 602 человек, остальные 1 768 - бессимптомные носители. Только 216 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы.

Согласно опубликованной статистике, за последние семь дней количество заразившихся ковидом с симптомами, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 17,4% в сутки и составляет 11 984 человек (20 634 вместе с бессимптомниками, которые тоже помещены под присмотр врачей). Только восемь из них в тяжелом состоянии. Примерно 80% из проходящих лечение заразились на территории страны, остальные 20% прибыли из-за границы.

Официально за все время в материковой части КНР переболели 120,5 тыс. человек, не считая бессимптомных носителей. Летальных исходов от ковида в Китае не было зафиксировано с 25 января прошлого года, с начала пандемии в стране умерли 4 636 человек.

Эпидемическая ситуация в стране за последние дни резко ухудшилась. Количество жилых зон с повышенным уровнем опасности составляет 316 - в два раза больше, чем ровно неделю назад. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 28 из 31 административно- территориальной единицы КНР на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района.