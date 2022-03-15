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Южная Корея предоставит Украине военную материальную и медицинскую помощь

Южная Корея предоставит Украине военную материальную и медицинскую помощь

Южная Корея предоставит Украине военную помощь нелетального характера, такую как пуленепробиваемые шлемы и одеяла, а также предметы медицинского назначения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство "Ренхап".

Пакет материально-технической поддержки, который Южная Корея планирует направить на Украину, оценивается в 1 млрд вон (более $804 тысяч). Он состоит примерно из 20 предметов, включая палатки, еду, готовую к употреблению, покрывала и аптечки первой помощи.

"Что касается деталей, в том числе того, как помощь будет отправляться, и других конкретных связанных с этим вопросов, консультации продолжаются", - заявил представитель министерства обороны Пу Сын Чхан.


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