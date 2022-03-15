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Ереван готов содействовать Степанакерту: мэр Еревана

Ереван готов содействовать Степанакерту: мэр Еревана

Мэр Еревана Грачья Саркиян находится в постоянном контакте со своим коллегой из Степанакерта и готов оказать поддержку в любой момент. Как сообщает «Арменпресс», на втором заседании 8-й сессии Совета старейшин, которое началось 15 марта в мэрии Еревана, мэр, коснувшись отсутствия газоснабжения в Степанакерте, отметил, что готов помочь и поможет по любому вопросу. «Уверяю вас, общество, государство всегда стояли за Республикой Арцах. Мы готовы поддержать нашу вторую столицу. Мы можем созвать внеочередную сессию и направить соответствующие финансовые средства, чтобы помочь нашим соотечественникам», - заявил он.

В повестке дня заседания Совета старейшин 20 вопросов. Будет обсужден вопрос о присвоении имен выдающихся выпускников университета ряду улиц столицы - в Айгестане, в административном районе Кентрон.

Будут представлены количественные данные о выполненных работах, предусмотренных Планом развития Еревана до 2021 года.

Очередное заседание 8-й сессии Еревана состоится 19 апреля.


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